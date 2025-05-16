В Госдепе напомнили о планах по усилению военного блока.

Все входящие в состав Североатлантического военного альянса страны-члены согласятся повысить оборонные расходы на на пять процентов от своего национального ВВП в течение следующих десяти лет. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитической службы Вашингтона Марко Рубио сделал в интервью местным журналистам с телеканала Fox News.

Через шесть недель нас ожидает саммит, к моменту проведения которого расходы практически каждого члена НАТО будут на уровне 2% или даже выше. Что еще важнее, многие из них превысят 4%, и все согласятся прийти к показателю 5% в течение следующих десяти лет. Марко Рубио, госсекретарь США

Ранее в четверг министр по обороне Германии Борис Писториус высказался публично против установления целевого показателя расходов на оборону в пять процентов от ВВП. По мнению немецкого чиновника, в результате речь может идти о трех процентах и выше. Действующий президент-республиканец в США Дональд Трамп много раз в последние месяцы подтверждал намерение Вашингтона добиваться того, чтобы государства - члены НАТО увеличили расходы на оборону до уровня в пять процентов от ВВП. Страны блока поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года задачу для себя довести военные расходы до двух процентов ВВП. Они мотивировали такое постановление якобы существующей "российской угрозой".

Рубио: встреча Путина и Трампа — единственный шанс на решение конфликта.

Фото и видео: YouTube / FOX News