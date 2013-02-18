В Госдепе раскрыли конкретную проблему по территориям.

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что основным предметом спора между Москвой и Киевом в мирных переговорах по урегулированию регионального конфликта являются оставшиеся под контролем Вооруженных сил Украины около 20 процентов территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал руководитель внешнеполитического ведомства США в эфире местного телеканала FOX News.

То, из-за чего они буквально сейчас спорят, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Украины. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что 2 декабря российский президент Владимир Путин принял в Кремле американского специального посланника от лидера Белого дома Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и предпринимателя, зятя президента США Джареда Кушнера.Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.

Фото и видео: YouTube / FOX News