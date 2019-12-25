Politico: Рубио отказывается от двусторонних встреч с Каллас

В Госдепе не хотят встречаться с руководителем МИД ЕС.

Американский государственный секретарь Марко Рубио отклоняет предложения о проведении рабочих двусторонних встреч с руководителем политики безопасности и верховной дипломатии Европейского союза Каей Каллас. Соответствующие сведения читателям распространили иностранные журналисты из западного издания Politico со ссылкой на собственные источники. В СМИ указали, что бывший премьер-министр Эстонии остается сейчас вне публичного внимания из-за своих непростых отношений с вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе.

Напомним, что в сентябре издание Politico сообщило аудитории, что Кая Каллас сталкивается с нарастающей волной критики в Брюсселе из-за антироссийской позиции и позиции по сектору Газа. Авторы публикации рассказали, что работаэкс-премьера Эстонии на должности главы МИД ЕС не произвела впечатления не только на коллег из Еврокомиссии, но и других политических кругов. В частности, напряженные рабочие отношения у иностранки сложились с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Фото: YouTube / U.S. Department of State