  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Розенбаум негативно высказался о памятнике шаверме в Петербурге
Сегодня, 8:19
112
nastya960

Розенбаум негативно высказался о памятнике шаверме в Петербурге

0 0

В своей публикации в Instagram он подробно пояснил, что так его задело в данном "памятнике".

Народный артист России Александр Розенбаум жестко высказался по поводу памятника шаверме, который появился в Петербурге, на Школьной улице, 106. В Instagram музыкант выразил свое отношение к подобному творчеству.

В своей второй публикации он более подробно пояснил, что так его задело в данном "памятнике".

Большинство подписчиков согласилось с мнением народного артиста.

Ранее Розенбаум возглавил Общественный совет петербургского УФСИН.

Фото: ВКонтакте / ОШПО | ОБЗОРЫ ШАВЕРМЫ И СТРИТФУДА В ПИТЕРЕ И ОБЛ

Теги: розенбаум, шаверма
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
evinosov
Сегодня 8:55

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии