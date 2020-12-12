Розенбаум негативно высказался о памятнике шаверме в Петербурге

В своей публикации в Instagram он подробно пояснил, что так его задело в данном "памятнике".

Народный артист России Александр Розенбаум жестко высказался по поводу памятника шаверме, который появился в Петербурге, на Школьной улице, 106. В Instagram музыкант выразил свое отношение к подобному творчеству.

В своей второй публикации он более подробно пояснил, что так его задело в данном "памятнике".

Большинство подписчиков согласилось с мнением народного артиста.

Ранее Розенбаум возглавил Общественный совет петербургского УФСИН.

Фото: ВКонтакте / ОШПО | ОБЗОРЫ ШАВЕРМЫ И СТРИТФУДА В ПИТЕРЕ И ОБЛ