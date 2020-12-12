Розенбаум негативно высказался о памятнике шаверме в Петербурге

Народный артист России Александр Розенбаум жестко высказался по поводу памятника шаверме, который появился в Петербурге, на Школьной улице, 106. В Instagram музыкант выразил свое отношение к подобному творчеству.
В своей второй публикации он более подробно пояснил, что так его задело в данном "памятнике".
Большинство подписчиков согласилось с мнением народного артиста.
Ранее Розенбаум возглавил Общественный совет петербургского УФСИН.
Фото: ВКонтакте / ОШПО | ОБЗОРЫ ШАВЕРМЫ И СТРИТФУДА В ПИТЕРЕ И ОБЛ
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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