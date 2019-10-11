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В Приморском районе установили памятник шаверме
Сегодня, 18:02
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smirenny

В Приморском районе установили памятник шаверме

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В комментариях под записью горожане отметили, что памятник получился довольно симпатичный.

Вечером в четверг, 25 марта, в Приморском районе Петербурга на Школьной улице на доме №106 заметили очередной памятник шаверме, но на этот раз настоящий.

В Приморском районе появился первый в России памятник питерской шаверме!

отметили в группе "Вконтакте".

 В комментариях заметили, что памятник выглядит "круто". Кто именно сделал памятник и долго ли он продержится на стене дома, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что петербуржцам понравился "памятник шаверме".

Фото: vk.com/topdonerspb

Теги: необычный памятник, памятник шаверме, шаверма
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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