В Приморском районе установили памятник шаверме

В комментариях под записью горожане отметили, что памятник получился довольно симпатичный.

Вечером в четверг, 25 марта, в Приморском районе Петербурга на Школьной улице на доме №106 заметили очередной памятник шаверме, но на этот раз настоящий.

В Приморском районе появился первый в России памятник питерской шаверме! отметили в группе "Вконтакте".

В комментариях заметили, что памятник выглядит "круто". Кто именно сделал памятник и долго ли он продержится на стене дома, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что петербуржцам понравился "памятник шаверме".

Фото: vk.com/topdonerspb