Петербуржцам понравился "памятник шаверме"

Художница смоделировала памятник и сняла видео, будто фотографируется на его фоне.

В понедельник, 15 февраля, 3D-художница Tasha выложила в своем Instagram видеозапись, на которой видно, как она фотографируется на фоне памятника шаверме.

Шаверма или Шаурма? В Санкт-Петербурге все-таки Шаверма! Ей даже памятник нерукотворный возвели пишет Tasha.

Однако памятник существует только в качестве 3D-модели. Судя по большинству комментариев под публикацией, петербуржцам идея понравилась.

Ранее мы писали, что Исаакиевский собор и колоннаду закрыли для посетителей.

Фото: instagram.com / @tashka.life