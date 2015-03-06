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Петербуржцам понравился "памятник шаверме"
Сегодня, 21:34
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smirenny

Петербуржцам понравился "памятник шаверме"

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Художница смоделировала памятник и сняла видео, будто фотографируется на его фоне.

В понедельник, 15 февраля, 3D-художница Tasha выложила в своем Instagram видеозапись, на которой видно, как она фотографируется на фоне памятника шаверме. 

Шаверма или Шаурма? В Санкт-Петербурге все-таки Шаверма! Ей даже памятник нерукотворный возвели

пишет Tasha.

Однако памятник существует только в качестве 3D-модели. Судя по большинству комментариев под публикацией, петербуржцам идея понравилась. 

 

Ранее мы писали, что Исаакиевский собор и колоннаду закрыли для посетителей.

Фото: instagram.com / @tashka.life

Теги: 3d моделирование, памятник шаверме
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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