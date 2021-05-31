В Петербурге назвали имена лучших специалистов в области BIM-проектирования

В Петербурге подвели итоги конкурса "BIMSKILLS-2021". Победители выиграли стажировку в строительной компании, другим участникам вручили сертификаты на прохождение курсов, сообщает портал "Строительный Петербург".
Мы тоже как органы власти заинтересованы в том, чтобы такие конкурсы были, чтобы такие ребята как можно скорее приходили в профессию. Это сейчас достаточно перспективная отрасль и действительно хороший стартап для развития.
Дмитрий Михайлов, заместитель председателя Комитета по строительству
Сегодня российский рынок цифрового строительства нуждается в 18 тысячах специалистах. Навыки BIM-моделирования позволяют детально разработать архитектуру, инженерные системы и генплан здания. Строительный объект проектируется в режиме онлайн: изменение одного параметра автоматически корректирует остальные.
BIM-модель здания создается на стадии проектирования. Вообще, BIM востребован на всех этапах: на стадии проектирования, на стадии строительства и, на самом деле, в том числе и на стадии эксплуатации. BIM-модель нужна даже для сноса здания. Нам не хватает кадров и специалистов хотя бы в области проектирования.
Виктор Васенев, вице-президент по развитию и инновациям группы "Эталон
Автором сильнейшего проекта стала команда из Владивостока, студенты Дальневосточного федерального университета. За короткое время они создали наиболее точную и приближенную к реальному зданию модель детского сада.
Для себя мы открыли то, как на западе нашей страны развивается история с информационным проектированием, потому что, я уверен: тенденции, которые есть здесь, в дальнейшем будут идти по стране на восток.
Евгений Смыков, победитель конкурса
Второе и третье места заняли коллективы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Видео, фото: "Строительный Петербург".
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