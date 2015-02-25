В школах Ленобласти обновляют оборудование профильных классов

Новую технику привезут в школы Сясьстроя и Волхова в кабинеты поварского и швейного дела, робототехники и 3D-моделирования.

К новому учебному году в школы Сясьстроя и Волхова завезут и установят новое оборудование для классов по швейному и поварскому делу, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Существенно обновится и инфраструктура классов робототехники и 3D-моделирования.

Перед началом занятий учителя смогут повысить свою квалификацию в рамках летней подготовительной программы. Появится новое оборудование для коррекционно-развивающей работы. Все это не отменяет и общих ремонтных работ, которые традиционно проходят в школах между учебными сезонами: сейчас в школах Сясьстроя и Волхова меняется мебель и осуществляется косметический ремонт.

В обоих учебных заведениях обучение ведется по адаптированным образовательным программам, созданным в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Ранее о подготовке школ к будущему учебному году сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.