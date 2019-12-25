Исаакиевский собор и колоннаду закрыли для посетителей

Сегодня, 9 февраля, в Петербурге для посетителей закрыли Исаакиевский собор и колоннаду. Информация об этом появилась около 16 часов в группе музея-памятника в "ВКонтакте".
Закрытие связано с "техническими причинами", которые не зависят от музея. Какими именно ― уточнять не стали.
Музей-памятник "Спас на Крови" и Часовня-музей Спаса на Крови работают в обычном режиме.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге представили концепцию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысу. Проект был направлен Минкульту РФ. Президент поручил сделать на мысу музей, однако пока не известно, какую площадь он займет.
Фото: Piter.TV
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