Исаакиевский собор и колоннаду закрыли для посетителей

В музее объяснили, что учреждение временно не работает по техническим причинам.

Сегодня, 9 февраля, в Петербурге для посетителей закрыли Исаакиевский собор и колоннаду. Информация об этом появилась около 16 часов в группе музея-памятника в "ВКонтакте".

Закрытие связано с "техническими причинами", которые не зависят от музея. Какими именно ― уточнять не стали.

Музей-памятник "Спас на Крови" и Часовня-музей Спаса на Крови работают в обычном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге представили концепцию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысу. Проект был направлен Минкульту РФ. Президент поручил сделать на мысу музей, однако пока не известно, какую площадь он займет.

Фото: Piter.TV