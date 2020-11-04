Розенбаум стал главой Общественного совета петербургского УФСИН

Общественный совет при УФСИН занимается решением вопросов при проведении мероприятий для ветеранов и действующих сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Руководители Эрмитажа и музея-заповедника "Петергоф", президент футбольного клуба "Зенит", артисты, актеры и другие известные жители Санкт-Петербурга вошли в новый состав общественного совета при управлении ФСИН по Петербургу и Ленобласти. Председателем совета стал певец Александр Розенбаум.

В новом составе: директор Эрмитажа Пиотровский, кинорежиссер Александр Евменов, президент ФК "Зенит" Александр Медведев, директор государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая, советский и российский актер Андрей Ургант и другие почетные горожане Петербурга.

Общественный совет при УФСИН занимается решением вопросов при проведении мероприятий для ветеранов и действующих сотрудников уголовно-исполнительной системы, вопросами условий содержания заключенных и подследственных.

В конце прошлого года Александр Розенбаум посвятил стихи ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту.

Фото: Instagram/ @rozenbaum.ru