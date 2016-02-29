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Александр Розенбаум посвятил стихи ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту
Сегодня, 22:41
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Александр Розенбаум посвятил стихи ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту

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Они были написаны до смерти артиста.

Бард Александр Розенбаум посвятил Валентину Гафту стихотворение. Оно было написано еще до его смерти. Артист ушел из жизни в 85 лет. 

В строчках Розенбаум называет актера "другом и моим Автором".

Ты очень напоминаешь мне дуб.
Могучий. Сломать невозможно…
Такие гиганты не могут в ряду
Стоять. Им это ужасно сложно.

написал музыкант. 

Полное произведение можно найти на странице Розенбаума в Instagram. Отметим, что стихотворение было опубликовано также и в день рождения Гафта ― 2 сентября. Сегодня бард вновь продублировал его на своей странице, но уже в память о друге. 

Ранее свои соболезнования выразили президент РФ и губернатор Петербурга.

Фото: All In One/YouTube

Теги: гафт, розенбаум, стихотворение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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