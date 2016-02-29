Александр Розенбаум посвятил стихи ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту

Они были написаны до смерти артиста.

Бард Александр Розенбаум посвятил Валентину Гафту стихотворение. Оно было написано еще до его смерти. Артист ушел из жизни в 85 лет.

В строчках Розенбаум называет актера "другом и моим Автором".

Ты очень напоминаешь мне дуб.

Могучий. Сломать невозможно…

Такие гиганты не могут в ряду

Стоять. Им это ужасно сложно. написал музыкант.

Полное произведение можно найти на странице Розенбаума в Instagram. Отметим, что стихотворение было опубликовано также и в день рождения Гафта ― 2 сентября. Сегодня бард вновь продублировал его на своей странице, но уже в память о друге.

Ранее свои соболезнования выразили президент РФ и губернатор Петербурга.

Фото: All In One/YouTube