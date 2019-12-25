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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта
Сегодня, 16:56
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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта

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Причиной смерти стал инсульт.

В субботу, 12 декабря, стало известно о том, что из жизни ушел российский и советский актер Валентин Гафт. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.

Многолетнее сотрудничество связывало Валентина Иосифовича с киностудией "Ленфильм". В Ленинграде-Петербурге он сыграл роли в таких знаменитых фильмах как "Интервенция", "Жизнь Клима Самгина", "Мастер и Маргарита" и других. Валентин Иосифович принадлежал к плеяде талантливейших актеров, которые определяли высокий уровень российского искусства.

Светлая память великому артисту.

говорится в сообщении градоначальника. 

Валентин Гафт исполнил около 200 ролей. На протяжении 40 лет играл в московском театре "Современник. 

Причиной смерти артиста стал инсульт, ему было 85 лет. Похороны на Троекуровском кладбище пройдут 15 декабря.

Также свои соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин. 

Фото: sovremennik.ru

Теги: валентин гафт, соболезнования
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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