Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта

Причиной смерти стал инсульт.

В субботу, 12 декабря, стало известно о том, что из жизни ушел российский и советский актер Валентин Гафт. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.

Многолетнее сотрудничество связывало Валентина Иосифовича с киностудией "Ленфильм". В Ленинграде-Петербурге он сыграл роли в таких знаменитых фильмах как "Интервенция", "Жизнь Клима Самгина", "Мастер и Маргарита" и других. Валентин Иосифович принадлежал к плеяде талантливейших актеров, которые определяли высокий уровень российского искусства. Светлая память великому артисту. говорится в сообщении градоначальника.

Валентин Гафт исполнил около 200 ролей. На протяжении 40 лет играл в московском театре "Современник.

Причиной смерти артиста стал инсульт, ему было 85 лет. Похороны на Троекуровском кладбище пройдут 15 декабря.

Также свои соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин.

Фото: sovremennik.ru