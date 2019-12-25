Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Глава РФ направит телеграмму с соболезнования близким и родным народного артиста РСФСР.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства глубоко соболезнует из-за кончины народного артиста РСФСР. В ближайшее время политик направил семье деятеля культуры телеграмму.

Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Также стало известно, что прощание с Валентином Гафтом состоятся в театре "Современник" 15 декабря. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил директор учреждения Игорь Петров. Он отметил, что в тот же день (во вторник) Гафта похоронят на Троекуровском кладбище на аллее актеров.

На 86-м году жизни умер Валентин Гафт.

Фото: Kremlin.ru