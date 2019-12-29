Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

Он пройдёт в скором времени

Президент Ирана Хасан Роухани пригласил российского коллегу на саммит во время телефонного разговора. Это подтвердил посол Ирана в Москве Казем Джалаи.

Саммит в Иране пройдёт в скором времени.

- В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, - сказал посол.

Ожидается, что основной темой встречи двух лидеров станет ситуация в Сирии. Ранее Роухани предложил Эрдогану провести саммит Иран-Турция-Сирия, в том числе по Идлибу.

Ранее Кремль оценил планы Турции установить бесполетную зону над Идлибом.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News, Charlie Rose