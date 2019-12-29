Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани пригласил российского коллегу на саммит во время телефонного разговора. Это подтвердил посол Ирана в Москве Казем Джалаи.
Саммит в Иране пройдёт в скором времени.
- В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, - сказал посол.
Ожидается, что основной темой встречи двух лидеров станет ситуация в Сирии. Ранее Роухани предложил Эрдогану провести саммит Иран-Турция-Сирия, в том числе по Идлибу.
Ранее Кремль оценил планы Турции установить бесполетную зону над Идлибом.
Видео: YouTube / United Nations, NBC News, Charlie Rose
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