Роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" : взгляд участников мероприятия

С февраля СПБ ГБУ "Городское Туристско-Информационное бюро" успело разместить множество тендеров, связанных с презентацией гостиниц, турагентств и музеев Северной столицы в странах ближнего зарубежья, Азии и Востока.

В конце июля петербургский Комитет по развитию туризма отправил лучших представителей индустрии гостеприимства в 2 мегаполиса Казахстана – Алматы и Нур-Султан. Как обратил внимание Piter.TV, первый шаг к проведению мероприятия сделали ещё в январе. Тогда СПБ ГБУ "Городское Туристско-Информационное бюро" разместило на портале ЕИС несколько тендеров, связанных с форматом роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!". Примечательно, что речь шла о проведении презентаций и для других восточных соседей – помимо стран СНГ, в списке числились Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индия и Вьетнам. На каждое из путешествий правительство в среднем готово было выделить от 20 до 40 млн рублей. Мы пообщались с участниками первого за сезон роуд-шоу, чтобы узнать, состоятся ли другие запланированные встречи с зарубежными коллегами и как такой культурный обмен поможет в развитии турбизнеса города.

Как выяснилось, формат роуд-шоу не является новым изобретением для Петербурга. Последний раз его проводили в 2016 и 2017 годах. В качестве самых дальних направлений были выбраны Дели, Мумбаи (Индия) и Тегеран (Иран). Сейчас мероприятие решили возобновить после долгой паузы, причём его суть никак не изменилась. Так, в рамках мероприятия, прошедшего в Казахстане, участников познакомили с туристскими возможностями Северной столицы и актуальными экскурсионными программами. Презентации проводили представители туроператоров, гостиниц и музеев города, а их гостями на время стали местные бизнесмены, государственные служащие, дипломаты, и, ожидаемо, блогеры. Судя по данным портала госзакупок, внушительная часть средств была потрачена как раз на привлечение аудитории, а также на проведение кофе-брейков и ужина с элементами русской кухни.

То же самое касается других тендеров, однако пока неизвестно, состоятся ли поездки во все указанные страны. Первоначально Piter.TV обратился с вопросами по этому поводу в Комитет по развитию туризма Петербурга, но так и не получил развёрнутого ответа. Ведомство лишь указало на то, что следующей точкой на карте для проведения роуд-шоу станет Азербайджан – презентовать туристический Петербург в этой стране планируют 30 августа.

Нам также удалось связаться с участниками роуд-шоу, прошедшего в Алматы и Нур-Султане. Как отмечает генеральный директор компании-туроператора ООО "Арт-Тревел", член правления Лиги Туроператоров Санкт-Петербурга Мария Ушакова, во время пандемии формат был широко представлен на территории России. В частности, делегации побывали в южных регионах страны, а также в городах Сибири и Ханты-Мансийске. Подчёркивается, что Комитет по развитию туризма действительно готовится к проведению аналогичных мероприятий в Азербайджане. Эту информацию подтвердил и туроператор "Невские Сезоны", который намерен воспользоваться возможностью и организовать индивидуальные встречи в формате В2В, а также предоставить участникам информационные материалы в виде буклетов и сувенирной продукции.

По словам Ушаковой, в актуальный список стран для роуд-шоу вошли дружественные РФ государства, которые готовы к плотному взаимодействию в вопросах туризма. В целом формат способствует сотрудничеству государственных органов и частных туроператоров, уверены в компании:

Туроператоры, представители отелей, частные музеи имеют возможность напрямую презентовать свой турпродукт туроператорам и турагентам на местах. Это большой плюс, потому что возникает синегрия: "Городское Туристско-Информационное бюро" рассказывает о привлекательности города, а частные компании представляют практически значимую для туристов информацию, связанную с логистикой, размещением и т.д. Мария Ушакова, генеральный директор компании-туроператора ООО "Арт-Тревел", член правления Лиги Туроператоров Санкт-Петербурга

Кроме того, по итогам последнего роуд-шоу представители туризма смогли определить проблемные точки бизнеса. Прежде всего, они связаны с актуальными ограничениями по въезду в РФ. Например, главным препятствием на пути туристов из Казахстана по-прежнему является ПЦР-тест, который стоит времени и денег отдыхающих, а также отсутствие прямых рейсов из Петербурга в Алматы и Нур-Султан.

Ещё большие проблемы возникают со въездом туристов из государств, с которыми действует визовый режим.

Конечно, необходимо реанимировать проект электронных виз, который был заморожен в пандемию. Пока актуально только постановление об их приостановке. Мария Ушакова, генеральный директор компании-туроператора ООО "Арт-Тревел", член правления Лиги Туроператоров Санкт-Петербурга

Добавим, что в роуд-шоу, прошедшем в Казахстане, принял участие и Музей Фаберже. Piter.TV запросил информацию о прошедшем событии в пресс-службе учреждения, но пока не получил каких-либо сведений.

Ранее мы сообщили о том, что Финляндия может ограничить транзитный туризм для российских граждан.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга