Роуд-шоу о туристском потенциале Петербурга прошло в Казахстане

В программе приняли участие представители турфирм Северной столицы, которые представили новые программы в Алматы и Нур-Султане.

Роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" прошло в Алматы и Нур-Султане. На мероприятии был представлен потенциал сферы гостеприимства Северной столицы и конкретные туристские программы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

Как отметил губернатор Петербурга, город уже давно занимает лидирующее место на карте страны. Туристский потенциал и возможности в этой сфере представлены как на территории страны, так и за рубежом, в частности — в Казахстане.

В программе Алматы поучаствовали 83 турфирмы, а Нур-Султана – 75. Аналитики полагают, что Петербург и Казахстан станут прекрасными партнерами по перенаправлению туристических потоков в рамках действующего безвизового режима.

Ранее мы сообщили о том, что на 53% вырос поток бизнес-туристов в Петербург в 2022 году.

Фото: Piter.TV