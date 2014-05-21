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На 53% вырос поток бизнес-туристов в Петербург в 2022 году
Сегодня, 21:09
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На 53% вырос поток бизнес-туристов в Петербург в 2022 году

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В салонах бизнес-класса летают порядка 3% деловых туристов. 

В текущем году поток бизнес-туристов вырос на 53% в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэроклуб", крупного поставщика IT-решений для индустрии делового туризма, пишет РБК.

Вместе с этим подорожал и авиаперелёт. Так, билет в бизнес-классе в Петербурге подорожал на 20%: его стоимость составляет 70 тысяч рублей в один конец. В салонах бизнес-класса летают порядка 3% деловых туристов. 

В июне востребованность Петербурга у представителей бизнеса не смогла достичь объемов "допандемийного" года на 23%.

Ранее мы писали, что туризм принес Петербургу более 145 млрд рублей за полгода. По словам Корнеева, в городе активно продвигаются все виды туризма — культурно-познавательный, деловой, образовательный, медицинский, экологический и гастрономический.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: бизнес-туристы, бинес-класс, перелеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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