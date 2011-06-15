Туризм принес Петербургу более 145 млрд рублей за полгода

По словам Корнеева, в городе активно продвигаются все виды туризма — культурно-познавательный, деловой, образовательный, медицинский, экологический и гастрономический.

В экономику Петербурга туристы принесли порядка 145 млрд рублей за первые шесть месяцев текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Средний чек туристов составил 36,5 тыс. рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Туристы в Петербурге в среднем проводят от трех до шести дней. При этом уровень их удовлетворённости при поездках в город на Неве вырос до 92%, что на 6% выше, чем в прошлом году.

По словам Корнеева, в городе активно продвигаются все виды туризма — культурно-познавательный, деловой, образовательный, медицинский, экологический и гастрономический.

Фото: Piter.tv