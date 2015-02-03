Финляндия может ограничить транзитный туризм для российских граждан

Представители МИД Суоми отметили, что граждане РФ всё чаще вылетают в третьи страны из финских аэропортов.

Финские власти готовы ввести ограничения на транзитный туризм в европейские регионы для граждан РФ. Судя по сообщению МИД Суоми, со времени отмены авиасообщения между Россией и ЕС россияне гораздо чаще пользуются международными аэропортами Финляндии для выезда в третьи страны. Об этом сообщило издание spb.aif.ru.

Как подчеркнул глава консульской службы финского МИД Юсси Таннер, такие меры действительно обсуждаются, а власти не заинтересованы, чтобы Финляндия стала транзитным пунктом. Таким образом, граждане, неоднократно избиравшие такой способ выезда в Европу, рискуют получить отказ при открытии новой финской визы.

Отмечается, что сокращение в выдаче "шенгена" россиянам уже предпринято.

Ранее мы сообщили о том, что Финляндия демонтировала подаренный СССР памятник "Мир во всем мире.

Фото: Pxhere