Ротенберг вспомнил о фашистах, комментируя антирекорд СКА

Петербургская хоккейная команда в субботу на выезде обыграла московское "Динамо".

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал установление командой клубного антирекорда по пропущенным шайбам в регулярном чемпионате КХЛ. Несмотря на победу над московским "Динамо" в овертайме со счетом 4:3, СКА обновил свой антирекорд, пропустив 154 шайбы.

Однако, как отметил Ротенберг журналистам, в жизни есть более важные вещи, чем подсчет пропущенных шайб и антирекорды, пишет издание "Матч ТВ".

"Антирекорд всех времен? Надо всю статистику посмотреть. А сколько мы забили? Мы четыре раза подряд выиграли, нам есть что улучшить. А если мы много пропустили, значит, нужно больше забивать. Всё просто. С советского времени, с 1946 года, - сколько мы забили? А с 1946-го сколько пропустили? А в 1945-м, знаете, что произошло? Мы победили фашистов в Великой Отечественной войне. Вот это важнее того, сколько шайб мы пропустили" Роман Ротенберг

Ранее Piter.TV сообщал, что СКА пропустил семь шайб от "Северстали".

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