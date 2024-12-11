СКА пропустил семь шайб от "Северстали"

Это привело к четвертому подряд поражению клуба в рамках чемпионата.

Матч СКА против "Северстали" в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершился поражением первых. Гости вели игру со счетом 7:4. Это четвертый проигрыш петербургской команды подряд.

Давид Думбадзе открыл счет на 10-й минуте матча. Через 5 минут счет сравнялся. Впрочем, несмотря на это, под конец периода игру вела "Северсталь". Перед началом второго периода счет был 3:1.

Еще три шайбы уже позже забили "северстальцы" Пилипенко, Ильин и Думбадзе. В конец второго периода одну шайбу забросил Валентин Зыков.

В третьем периоде шайбу в пользу СКА забросил Сергей Плотников, за ним одно очко заработал Валентин Зыков. Завершающую игру шайбу забросил Кирилл Пилипенко. Со счетом 7:4 игра завершилась в пользу "Северстали".

Фото: СКА