После победы СКА Роман Ротенберг получил тортом в лицо

Главный тренер команды отреагировал с юмором.

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга одержал победу над магнитогорским "Металлургом" на домашней арене, который состоялся накануне, 8 марта. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу армейцев. Однако главным событием вечера стало необычное поздравление главного тренера команды Романа Ротенберга.

После финальной сирены игроки СКА поздравили женщин с Международным женским днём, а затем решили отметить победу в матче. Защитник Сергей Плотников подошёл к Ротенбергу с тортом и, шутливо уточнив: "Меня после этого не уволят?", нанёс "сладкий" удар прямо в лицо главному тренеру.

Напомним, что после 63 игр в текущем сезоне КХЛ СКА под руководством Романа Ротенберга занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков. Команда продолжает бороться за выход в плей-офф, а каждая победа становится важным шагом на пути к этой цели.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ротенберг вспомнил о фашистах, комментируя антирекорд СКА.

Видео: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА