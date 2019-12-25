Путевку можно перенести на более поздний срок из-за введенных по регионам ограничений.

Ростуризм разъяснил порядок переноса поездок с кешбэком на 2021 год. По данным представителей ведомства, если регион вводит ограничения, то путешественники могут перенести свой визит по путевке на другой срок. При этом кэшбэк сохранится за клиентом.

Турист, который забронировал тур или проживание с кешбэком в данный регион, сможет по договоренности с туроператором или отелем перенести свою поездку, но не позднее 31 декабря 2021 года заявление Ростуризма

Напомним, что первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств проводился по стране с 21 по 28 августа. Второй - с 15 октября по 5 декабря. В программе участвовали туристы, купившие путевку по стране с размещением от двух ночей ( до этого - до четырех). Купить туры с кэшбэком можно было по 10 января. Максимальный размер возврата - 20 тысяч рублей (ранее - 15 тысяч рублей). От стоимости тура возвращали туристу 20 процентов.

Ростуризм назвал сроки продаж туров с кешбэком.

Фото: Piter.tv