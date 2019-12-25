Программа затронет в том числе и новогодние праздники.

Правительство продлило программу туристического кешбэка в России до 10 января 2021. Максимальный размер возврата за путешествие увеличили до 20 тысяч рублей. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на его сайте.

Отмечается, что теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Ростуризм в скором времени объявит даты начала и окончания продал туристических услуг, с которых будет действовать система кэшбэка. При этом уже сейчас известно, что программа затронет в том числе и новогодние праздники.

Получить часть потраченных на поездку средств можно только в том случае, если путёвка для путешествия по России куплена через интернет. По условиям акции, тур в российский регион должен включать в себя перевозку на любом виде транспорта, а также проживание в гостинице с обязательной классификацией. Продолжительность пребывания в отеле для туриста должно составлять не менее пяти ночей, а общая стоимость путевки - не менее 25 тысяч рублей. Также кэшбэк предусмотрен для граждан РФ, путешествующих по круизным маршрутам с проживанием на корабле.

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