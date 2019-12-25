После объявления Собянина о каникулах спрос на туры к морю значительно вырос

Рост числа бронирований мест в гостиницах и вылетов на побережье начался вчера.

После объявления Сергея Собянина о двухнедельных каникулах для столичных школьников спрос на туры к морю значительно вырос. Об этом говорят данные туристических операторов.

Рост числа бронирований мест в гостиницах и вылетов на побережье начался вчера — после объявления градоначальника.

По данным на 14:00, 30 сентября их оформлено почти в два раза больше, чем днем ранее. Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip

По её словам, средняя цена вылета к Чёрному морю сейчас составляет 4,5 тысячи рублей. Самыми популярными направлениями оказались Сочи, Симферополь и Краснодар.

Ранее Собянин продлил школьные каникулы в Москве из-за роста заболеваемости.

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