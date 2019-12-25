Собянин продлил школьные каникулы в Москве из-за роста заболеваемости

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил школьные каникулы в Москве с 5 до 18 октября из-за роста заболеваемости. Соответствующий указ градоначальника появился на сайте городской администрации.
Помимо школ, на каникулы уйдут учреждения дополнительного образования и спортивной подготовки, учредителями которых числятся исполнительные власти.
Собянин подчеркнул, что детские сады при этом продолжают работать в штатном режиме.
С понедельника в Москве на две недели приостановлено посещение детских досуговых учреждений.
Ранее мы писали, что в Москве возобновят социальное обслуживание пожилых на изоляции.
Фото: pixabay.com
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