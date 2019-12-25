В Москве возобновят социальное обслуживание пожилых на изоляции

Сергей Собянин рассказал о механизме выплат.

В Москве возобновят социальное обслуживание и поддержку пожилых граждан на изоляции. Об этом в личном блоге заявил глава города Сергей Собянин. Чиновник отметил, что постановление мэрии будет действовать с 27 сентября. При этом работающим пожилым москвичам больничные листы будут автоматически оформляться после направления соответствующих списков в Фонд социального страхования.

Напомним, что пациенты с хроническими заболеваниями и беременные должны позвонить по единому номеру, чтобы медики могли проверить диагноз и завести электронный больничный. Услуга доступна по номеру 8-495-870-45-09.

Сергей Собянин отметил, что доставка медицинских препаратов по льготным рецептам пожилым людям будет осуществляться по спискам учета в местных поликлиниках. Для этого не потребуется подавать заявку социальным сотрудникам. Доставка продуктов и других предметов первой необходимости будет проводиться по предварительному запросу оператору горячей линии.

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома.

Фото: Piter.tv



