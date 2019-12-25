Выход из дома не является нарушением.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома и не блокировать их социальные карты. Он напомнил, что им лишь рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Это относится и к горожанам, страдающим хроническими заболеваниями. Заявление глава города сделал в своём блоге.

Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Сергей Собянин, мэр Москвы

Поэтому выход из дома не является нарушением.

Градоначальник отметил, что попросил руководство московской полиции воздержаться от наказаний пожилых людей, чтобы избежать недоразумений.

Собянин подчеркнул, что жители Москвы старшего поколения понимают всю серьёзность сложившейся ситуации, поэтому он надеется, что они станут существенно меньше пользоваться общественным транспортом.

Ранее Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com