В городе наблюдается общемировая тенденция по увеличению количества случаев заболевания коронавирусом.

В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в российской столице наблюдается общемировая тенденция по увеличению количества случаев заболевания коронавирусом и связанных с этим госпитализаций.

Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия

Она отметила, что в связи с этим в работу вводят мощности системы здравоохранению, которые находились в резерве под новую коронавирусную инфекцию и не использовались для других видов помощи.

Ранее Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса.

Видео: YT / KOTV