В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, в российской столице наблюдается общемировая тенденция по увеличению количества случаев заболевания коронавирусом и связанных с этим госпитализаций.
Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда.
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Она отметила, что в связи с этим в работу вводят мощности системы здравоохранению, которые находились в резерве под новую коронавирусную инфекцию и не использовались для других видов помощи.
Ранее Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса.
Видео: YT / KOTV
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