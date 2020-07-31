Поучаствовать в ней смогут все жители России.

Ростуризм назвал сроки продаж туров с кэшбэком. С заявлением выступила глава ведомства Зарина Догузова.

По её словам, продажи туров с туристическим кэшбэком продлятся неделю.

Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Поучаствовать в ней смогут все жители России.

Ранее Ростуризм рассказал о новом условии для получения туристического кэшбэка. Оказалось, что получить часть потраченных на поездку средств можно только в том случае, если путёвка для путешествия по России куплена через интернет. По условиям акции, тур в российский регион должен включать в себя перевозку на любом виде транспорта, а также проживание в гостинице с обязательной классификацией. Продолжительность пребывания в отеле для туриста должно составлять не менее пяти ночей, а общая стоимость путевки - не менее 25 тысяч рублей. Также кэшбэк предусмотрен для граждан РФ, путешествующих по круизным маршрутам с проживанием на корабле.

Видео: Правительство России