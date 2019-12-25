Программа должна стартовать в августе.

Ростуризм рассказал о новом условии для получения туристического кэшбэка. Об этом сказано в официальном сообщении ведомства.

Оказалось, что получить часть потраченных на поездку средств можно только в том случае, если путёвка для путешествия по России куплена через интернет.

Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. цитата из сообщения Ростуризма

Отмечается, по программе кэшбэка нельзя оплатить тур наличными в гостинице или через банковский терминал. Также получить частичный возврат денег можно только за туры, которые прошли до 20 декабря.

Программа должна стартовать в августе.

Ранее АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России. По условиям акции, тур в российский регион должен включать в себя перевозку на любом виде транспорта, а также проживание в гостинице с обязательной классификацией. Продолжительность пребывания в отеле для туриста должно составлять не менее пяти ночей, а общая стоимость путевки - не менее 25 тысяч рублей. Также кэшбэк предусмотрен для граждан РФ, путешествующих по круизным маршрутам с проживанием на корабле.