Зарина Догузова прокомментировала новые ограничения региона из-за негативной эпидемиологической обстановки.

Ростуризм просит пускать туристов на Кубань после 1 августа по ПЦР-тесту. Такое заявление сделала глава профильного ведомства журналистам. Зарина Догузова выступила с обращением к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Ранее чиновник заявил о том, что с конца лета путешественников будут заселять в отели только при сделанной прививке от ковида.

Ситуация сложная, развивается в регионах неравномерно и требует разного уровня ограничений. Мы безусловно выступаем за соблюдение всех необходимых мер безопасности. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Эксперт полагает, что Ростуризм должен дать отдыхающим возможность безопасно путешествовать по стране, а бизнесу - продолжать работу. Чиновница рекомендовала гражданам вакцинироваться от коронавируса в случае отсутствия медицинских противопоказаний к этой процедуре. По мнению Догузовой, это позволит быстрее снять ограничения по субъектам РФ.

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Фото: Piter.tv