Вениамин Кондратьев рассказал о новых решениях оперштаба по региону.

Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей. Об этом в Telegram-аккаунте сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Чиновник объяснил, что состоялось заседание местного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты пришли к выводу, что с 1 июля для того, чтобы остановиться в гостиницах путешественники должны будут показать отрицательный ПЦР-тест на инфекцию или документ о вакцинации. С 1 августа - нужно будет в обязательном порядке предоставить сертификат о сделанной прививке.

С 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса… С 1 августа ужесточить эту меру - принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Чиновник отметил, что новые ограничения связаны с негативно эпидемиологической обстановкой в крае, а также из-за роста числа госпитализированных пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

В Краснодаре лишат премий непривитых чиновников, которые заболели COVID-19.

Фото: Pixabay.com