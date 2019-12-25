На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Роспотребнадзор обязал привить от COVID-19 не меньше 60% работников.

На Кубани вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановление управления Роспотребнадзора по региону.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат сотрудники сфер образования и транспорта организаций, а также работники общепита, туриндустрии и бытового обслуживания.

Кроме того сообщается, что руководители организаций обязаны организовать вакцинацию для 60% своих работников. Первый компонент препарата от COVID-19 должен быть введен до 23 июля, второй – до 23 августа.

Также в постановлении говорится, что в Краснодарском крае заболеваемость COVID-19 выросла с начала июня на 23,5 процента.

Ранее социологи выяснили отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19. Согласно полученным результатам, с решением региональных властей об обязательной вакцинации от коронавируса согласились 49 процентов граждан страны. Скорее отрицательно такую меру воспринимают 30 процентов респондентов, еще для 16 процентов опрошенных этот вопрос оказался безразличен.

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