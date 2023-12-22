В Сочи вынесли приговор блогеру Лютому, чей ребенок умер от истощения

Мужчина планирует подать апелляцию на решение судебной инстанции.

Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил к восьми годам лишения свободы российского сыроеда Максима Лютого, ребенок которого скончался от истощения в городе Сочи. Известно, что срок наказания фигурант расследования будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему придется выплатить штраф в размере ста тысяч рублей. Прокурор пояснил, что блогера осудили по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами", а также за "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию". Обвиняемый намерен подать апелляцию.

Признать Максима Лютого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 111 УК России и статьи 156 УК России с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на восемь лет. приговор суда

Напомним, что о гибели младенца стало известно в начале марта 2023 года. Краевое управление Следственного комитета установили, что ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании. Его отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. В результате 8 марта родители все же отвезли сына в больницу, но пациент умер по дороге. Максим Лютый объяснял, что не кормил ребенка для того, чтобы приучить его к сыроедению. Также он обливал малыша холодной водой. В смерти сына блогер обвинил гражданскую жену.

Замглавы Василеостровского района Владлена Родионова арестовали по делу о взятке.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости