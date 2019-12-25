Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина

Зарина Догузова рассказала, что первый этап снятия карантинных мер с отрасли начнется с 1 июня.

Ростуризм назвал сроки выхода туристического сектора из карантина. Об этом журналистам Первого канала в эфире программы "Док-Ток" заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Специалист рассказала, что поэтапный выход отрасли из введенных правительством ограничений начнется с начала лета 2020 года. Первыми работать начнут санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

Мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер Зарина Догузова, глава Ростуризма

Эксперт напомнила, что Ростуризм находится в постоянном взаимодействии с региональными властями, Роспотребнадзором. Они вместе "докручивают мелочи и нюансы", связанные с возобновлением туристической деятельности по РФ. Догузова надеется, что в ближайшее время ведомство уточнит правила, по которым профильные организации будут вести свою деятельность.

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