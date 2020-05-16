Туры, запланированные в период с 1 по 30 июня 2020 года, не состоятся.

Российские туроператоры начали аннулировать зарубежные туры на июнь. Сообщение об этом появилось на сайте Ассоциации туроператоров России.

Об отмене своих туров уже заявили несколько компаний — это ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik. По их словам, решение вызвано "полной неопределенностью" в вопросе отмены ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса в России и других странах.

Туры, запланированные в период с 1 по 30 июня 2020 года, не состоятся. Клиентам предложено перенести поездки на более поздние сроки.

Ранее Путин заявил, что международный туризм из-за коронавируса фактически остановлен.

Видео: kremlin.ru