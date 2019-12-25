Сокращение туристических потоков — это сквозная проблема для транспортной индустрии.

Президент России Владимир Путин заявил, что международный туризм из-за коронавируса фактически остановлен и на восстановление потока понадобится время.

По словам главы государства, сокращение туристических потоков — это сквозная проблема для транспортной индустрии.

Президент порекомендовал переориентировать транспортные резервы на направления внутреннего туризма и межрегиональных перевозок. Путин призвал сделать их доступными их для граждан, так как после снятия ограничений многие россияне поедут по стране.

Ранее Путин оценил риск поспешного снятия ограничительных мер.