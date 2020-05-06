Президент подчеркнул, что ответственность губернаторов в этом вопросе крайне высока.

Президент России Владимир Путин оценил риск поспешного снятия ограничительных мер. Заявление он сделал на совещании, посвящённом борьбе с пандемией коронавируса.

Глава государства отметил, что спешка в снятии ограничений может привести к откату назад. По словам Путина, главы регионов должны подготовить поэтапные планы по выходу из режима повышенной готовности после 11 мая.

Президент подчеркнул, что ответственность губернаторов в этом вопросе крайне высока.

Ранее мы рассказывали, что кафе и кинотеатры Москвы откроют в последнюю очередь.

Видео: Прямой эфир президента РФ Владимира Путина о коронавирусе в стране и смягчении самоизоляции