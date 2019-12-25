Кафе и кинотеатры Москвы откроют в последнюю очередь. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Первому каналу".
Пока мы это себе позволить не можем.
Сергей Собянин, мэр Москвы
По его словам, заведения сферы услуг и общественного питания будут открыты в последнюю очередь, потому как коллектив в них общается с неограниченным количеством людей.
Градоначальник заявил, что если открывать заведения общепита сейчас, то количество заболевших может вырасти в разы.
Ранее Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным.
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