"Пока мы это себе позволить не можем"

Кафе и кинотеатры Москвы откроют в последнюю очередь. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Первому каналу".

Пока мы это себе позволить не можем. Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, заведения сферы услуг и общественного питания будут открыты в последнюю очередь, потому как коллектив в них общается с неограниченным количеством людей.

Градоначальник заявил, что если открывать заведения общепита сейчас, то количество заболевших может вырасти в разы.

Ранее Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным.