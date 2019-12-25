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Кафе и кинотеатры Москвы откроют в последнюю очередь
Сегодня, 19:22
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matveyvn

Кафе и кинотеатры Москвы откроют в последнюю очередь

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"Пока мы это себе позволить не можем"

Кафе и кинотеатры Москвы откроют в последнюю очередь. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Первому каналу".

Пока мы это себе позволить не можем.

Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, заведения сферы услуг и общественного питания будут открыты в последнюю очередь, потому как коллектив в них общается с неограниченным количеством людей.

Градоначальник заявил, что если открывать заведения общепита сейчас, то количество заболевших может вырасти в разы.

Ранее Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным.

Теги: коронавирус, москва, общепит, сфера услуг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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