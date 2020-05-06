Мэр Москвы Сергей Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным. Он считает, что это невозможно при нынешней эпидемиологической ситуации. Об этом он рассказал на совещании по теме коронавируса с президентом России Владимиром Путиным.
Собянин подчеркнул, что нынешние показатели по заболеваемости и распространению вируса в столице не дают повода снимать ограничения со сферы обслуживания и быта.
При этом с 12 мая в Москве начнут работать все промышленные и строительные предприятия. Также Собянин отметил, что в Москве не растёт количество госпитализаций и тяжёлых больных коронавирусной пневмонией.
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