Нынешние показатели по заболеваемости и распространению вируса в столице не дают повода снимать данные ограничения.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным. Он считает, что это невозможно при нынешней эпидемиологической ситуации. Об этом он рассказал на совещании по теме коронавируса с президентом России Владимиром Путиным.

Собянин подчеркнул, что нынешние показатели по заболеваемости и распространению вируса в столице не дают повода снимать ограничения со сферы обслуживания и быта.

При этом с 12 мая в Москве начнут работать все промышленные и строительные предприятия. Также Собянин отметил, что в Москве не растёт количество госпитализаций и тяжёлых больных коронавирусной пневмонией.