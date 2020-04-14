Работодатель не может отказать в выплате зарплаты, ссылаясь на форс-мажор.

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса. Разъяснения появились в телеграм-канале сайта стопкоронавирус.рф.

Сообщается, что размер сохраненной зарплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью. То есть если бы он выполнил норму времени при повременной оплате или сделал сдельную норму при сдельном расчёте.

Отмечается, что работодатель не может отказать в выплате зарплаты, ссылаясь на форс-мажор. При этом её можно не платить по вине сотрудника, при временной нетрудоспособности или длительном прогуле наёмного работника. В Роструде добавили, что отпуск, простой или изменение режима труда должны быть оплачены.

Также руководство компаний, которые попадают под указ о нерабочих днях, не имеет права урезать заработную плату своим работникам.

Ранее Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии коронавируса. Чиновники пояснили, что отсутствие прибыли у работодателя не считается основанием для лишения сотрудника рабочего места.

Видео: YouTube / RostrudRF