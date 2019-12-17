Их будет восемь.

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году. В следующем году россиян ожидает восемь коротких рабочих недель. Это связано с переносом праздничных нерабочих дней, которые выпадают на выходные. Об этом "РИА Новостям" рассказал заместитель главы организации Иван Шкловец.

Сокращенные недели будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. Первой станет неделя, после новогодних праздников. Уже 9 и 10 января жители страны выйдут на двухдневную рабочую неделю. Четырехдневки запланированы в честь Дня защитника Отечества (с 25 по 28 февраля) и Международного женского дня. На день меньше обычного придется трудиться в преддверии Дня весны и труда. За счет переносов выходных россиян ждет трехдневная рабочая неделя с 6 по 8 мая. Следующая неделя также будет сокращена из-за празднования Победы. В июне перенос обусловлен Днем России, а в ноябре - Днем народного единства.

Ранее Piter.tv писал о том, что каждый десятый петербуржец выйдет на работу 1 января.

Видео: YouTube/Bloomberg , PBS NewsHour