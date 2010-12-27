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Ростехнадзор завершит проверку станций Фрунзенского радиуса к 30 сентября
Сегодня, 9:02
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nastya960

Ростехнадзор завершит проверку станций Фрунзенского радиуса к 30 сентября

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Проверка началась 3 сентября.

Ростехнадзор к 30 сентября завершит проверку новых станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Константина Давыдова.

Срок завершения проверки готовности станций Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга установлен до 30 сентября 2019 года. Проверка началась 3 сентября.

Константин Давыдов

Специалисты проверяют системы, отвечающие за работоспособность станций и безопасность людей, также проверяется готовность сотрудников метрополитена.

Напомним, открытие трех станций Фрунзенского радиуса было запланировано на 5 сентября, но Александр Беглов сказал, что принял решение продлить тестовый режим работы. Как сообщил 5 сентября журналистам глава городского метрополитена Владимир Гарюгин, тестирование всех систем трех новых станций должно занять не более двух недель.

Фото: Piter.TV

Теги: метро, ростехнадзор, фрунзенский радиус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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