Ростехнадзор завершит проверку станций Фрунзенского радиуса к 30 сентября

Проверка началась 3 сентября.

Ростехнадзор к 30 сентября завершит проверку новых станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Константина Давыдова.

Срок завершения проверки готовности станций Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга установлен до 30 сентября 2019 года. Проверка началась 3 сентября. Константин Давыдов

Специалисты проверяют системы, отвечающие за работоспособность станций и безопасность людей, также проверяется готовность сотрудников метрополитена.

Напомним, открытие трех станций Фрунзенского радиуса было запланировано на 5 сентября, но Александр Беглов сказал, что принял решение продлить тестовый режим работы. Как сообщил 5 сентября журналистам глава городского метрополитена Владимир Гарюгин, тестирование всех систем трех новых станций должно занять не более двух недель.

Фото: Piter.TV