Росстат: Петербург возглавил рейтинг городов, где чаще всего рождаются тройняшки

За последний год в Северной столице зафиксировано 32 случая рождения тройняшек.

В среду, 2 октября, росстат рассказал, где в России чаще всего рождаются тройняшки. Соответствующее исследование опубликовано на сайте ведомства.

Лидирующие позиции среди "многоплодных" регионов России заняли Петербург и Москва. За последний год в Северной столице зафиксировано 32 случая рождения тройняшек. Второе место в списке заняла Свердловская область - там тройняшек родили 16 женщин. Третью позицию занимает Московская область.

Напомним, что этим летом в Петербурге родились четверняшки. Многодетной семье подарили квартиру.

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