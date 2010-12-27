  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росстат: Петербург возглавил рейтинг городов, где чаще всего рождаются тройняшки
Сегодня, 13:23
71
IRINA_CHALKINA

Росстат: Петербург возглавил рейтинг городов, где чаще всего рождаются тройняшки

0 0

За последний год в Северной столице зафиксировано 32 случая рождения тройняшек.

В среду, 2 октября, росстат рассказал, где в России чаще всего рождаются тройняшки. Соответствующее исследование опубликовано на сайте ведомства.

Лидирующие позиции среди  "многоплодных" регионов России заняли Петербург и Москва. За последний год в Северной столице зафиксировано 32 случая рождения тройняшек. Второе место в списке заняла Свердловская область - там тройняшек родили 16 женщин. Третью позицию занимает Московская область.

Напомним, что этим летом в Петербурге родились четверняшки. Многодетной семье подарили квартиру.

Ранее мы сообщали о том, что психологи объяснили тягу родителей к странным именам для детей. 

Фото:pixabay

 

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии