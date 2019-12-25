Эксперты рассказали, какие компании больше всего пострадали от кризиса и пандемии.

Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По данным чиновников, доля убыточных предприятий составила 29,4%. Этот показатель возрос на 2,9 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.

Больше всего от кризиса пострадала угольная отрасль, общепит, гостиничный бизнес, а также железнодорожные междугородные и международные пассажирские перевозки. Росстат также отметил негативные показатели в сфере распределения газа и производства пара, горячей воды. Значительное ухудшение результатов работы показала сфера сухопутного и трубопроводного транспорта (- 72,7%), а также оптовая торговля (-69,5%).

При этом чистая прибыль средних и крупных российских компаний в 2020 году упала на 23,5%.

Росстат подвел итоги 2020 года в Петербурге.

Фото: Piter.tv