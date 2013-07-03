Росстат подвел итоги 2020 года в Петербурге

Данные КЗАГС пока не опубликованы.

В понедельник, 8 февраля, Росстат опубликовал отчет "естественного движения населения" России за прошедший календарный 2020 год. С помощью данных можно также подвести итоги коронавирусного года.

В Петербурге скончались 72 750 человек, а в 2019 году – 59 192. Прирост в 2020 году составил 13 558 человек, однако снизилось число родившихся: 5 439 в 2020 году против 58 997 в 2019 году. Естественная убыль населения в прошедшем году составила 17 311 человек, когда как в 2019 году было зафиксировано всего 195. В последний месяц года, в декабре 2020 года, в Петербурге скончалось 3 097 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали скачок числа заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV