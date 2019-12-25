В 2178 случаях COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, которое вызвало осложнения.

Росстат зафиксировал рекордную смертность от коронавируса в ноябре. В ведомстве рассказали, что в последний осенний месяц коронавирус стал основной причиной смерти 19 626 человек.

Также новая коронавирусная инфекция могла стать основной причиной летального исхода у 3984 пациентов, но для подтверждения этого вывода необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

В 2178 случаях COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, которое вызвало осложнения или повлияло на развитие уже имевшихся болезней.

В Росстате отметили, что ещё у 9857 пациентов коронавирус стал сопутствующим заболеванием, но на ход основной болезни, ставшей причиной кончины, никак не повлиял.

Ранее Голикова рассказала о смертности за 11 месяцев 2020 года в России.

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