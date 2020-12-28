Голикова рассказала о смертности за 11 месяцев 2020 года в России

Более 81% прироста общей смертности за этот период приходится на COVID-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве рассказала о смертности в период с января по ноябрь 2020 года в стране.

По данным Росстата, которые они будут сегодня публиковать, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8%. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Политик отметила, что более 81% прироста общей смертности за 11 месяцев "приходится на ковид и последствия заболевания". Кроме того, по словам Голиковой, ситуация по показателям смертности в ноябре и декабре стала хуже, чем в предыдущие период.

Ранее Голикова рассказала, что позволило России спокойнее "принять удар" пандемии.

Видео: Правительство России