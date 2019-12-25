Она отметила, что в Россию довольно быстро пришла информация о новом вирусе в Китае.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что позволило России спокойнее "принять удар" пандемии. Заявление она сделала в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

Она заявила, что Россия перед пандемией сделала несколько своевременных шагов — это закрытие границ и подготовка системы здравоохранения.

У нас очень хорошо сработала санитарно-эпидемиологическая служба. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она отметила, что в Россию довольно быстро пришла информация о новом вирусе в Китае — и период между первыми новостями о COVID-19 в Китае и его приходом в Россию прошло 2-2,5 месяца. За это время российскую систему здравоохранения удалось подготовить к пандемии.

Также она высоко оценила работу медиков в период эпидемии в России.

Ранее Голикова заявила, что в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум.

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